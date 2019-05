Dieta del tè verde per dimagrire: menù settimanale

La dieta del tè verde può far dimagrire fino a 2 kg in una settimana. E’ una dieta disintossicante e depurativa. E’ molto restrittiva e non adatta a tutti, motivo per cui raccomandiamo come sempre nelle nostre diete di chiedere il aprere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare questo tipo di regime alimentare dietetico.

Ma vediamo cosa si mangia in un schema dietetico settimanale della dieta del tè verde che prevede un menù giornaliero di 1200 calorie. ogni giorno per spuntini di metà mattina e per la merenda pomeridiana si può mangiare: 2 biscotti e una tazza di tè verde o 200 grammi di frutta fresca o uno yogurt magro. Lunedì: colazione con una tazza di tè verde, 2 vasetti di yogurt, 3 fette biscottate o 4 biscotti secchi integrali. Pranzo: una tazza di tè verde, 2 vasetti di yogurt, 4 biscotti secchi integrali. Cena: una porzione di petto di pollo, insalata e mezzo panino.

Martedì: colazione con una tazza di tè verde, 2 vasetti di yogurt, 3 fette biscottate o 4 biscotti secchi integrali. Pranzo: 1 tazza di tè verde, 1 panino di circa 80 gr con 40 gr di bresaola, insalata verde o pomodori, una mela o una pera o due fette di ananas. Cena: 1 piatto di minestrone, 120 gr di piselli, zucchine saltate in padella e mezzo panino integrale. Mercoledì: colazione con una tazza di tè verde, 2 vasetti di yogurt, 3 fette biscottate. Pranzo: una tazza di tè verde, 2 vasetti di yogurt, 2 barrette di muesli. Cena: 80 g di branzino ai ferri con 120 gr di insalata, carote, mezzo panino integrale e una mela.

Giovedì: colazione con una tazza di tè verde, 2 vasetti di yogurt, 4 biscotti secchi. Pranzo: una tazza di tè verde, un sfilatino di 80 gr con 80 gr di mozzarella e pomodoro a fette, 1 coppetta di fragole con limone e senza zucchero. Cena: 120 gr di bistecca ai ferri, insalata mista e mezzo panino integrale. Venerdì: colazione con una tazza di tè verde, 2 vasetti di yogurt, 4 biscotti secchi. Pranzo: una tazza di tè verde, 200 gr di tonno al naturale, germogli di soia, 1 panino integrale. Cena: una porzione di pennette con feta e rucola.

Sabato: colazione con una tazza di tè verde, 2 vasetti di yogurt, 3 fette biscottate. Pranzo: una porzione di risotto alle verdure, 1 tazza di tè verde con 4 biscotti. Cena: un trancio di pizza margherita, fragole senza zucchero. Domenica: colazione con una tazza di tè verde, 2 vasetti di yogurt, 3 fette biscottate o 4 biscotti secchi. Pranzo: una tazza di tè verde, macedonia senza zucchero. Cena: insalata di verdure miste e germogli di soia con 2 patate lesse.