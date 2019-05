Dieta proteica, cosa mangiare per dimagrire subito

Dieta proteica, cosa mangiare per dimagrire in un mese. La dieta dimagrante proteica non comporta particolari problemi alla salute dell’organismo ma è assolutamente sconsigliata per chi soffre di insufficienze renali ed epatiche, di nefriti e gotta.

La dieta proteica può far dimagrire fino a un chilo a settimana basta semplicemente seguire questo tipo di alimentazione e svolgere una regolare attività fisica. Ogni giorno bisogna bere almeno un litro e mezzo di acqua e tisane drenanti. Ma vediamo cosa si mangia. Lunedì: colazione con una tisana, tè o caffè e tre biscotti; a metà mattina succo di pompelmo; a pranzo, una fettina di vitella in padella con pomodoro e cavolo bollito; a cena, coniglio in casseruola e fagiolini al vapore. Il martedì, dopo la solita colazione, a pranzo si può mangiare pesce spada alla griglia con bietole al vapore e a cena frittata con due uova, zucchine e broccolo lesso.

Il mercoledì, a pranzo petto di tacchino con carote, porri, sedano e zucchine lesse; a cena 150-200 grammi di formaggi misti freschi con insalata. Il giovedì si può variare consumando a pranzo fegato di manzo con cipolla e barbabietola al vapore e a cena spiedini di tacchino, con melanzane grigliate e pomodoro. Il venerdì, pesce: a pranzo sogliola al forno con scarola e a cena tonno o salmone al naturale, accompagnati da verdure miste, come finocchio, sedano e carote. Il sabato pollo alla griglia con spinaci bolliti a pranzo e salsicce magre bollite con zucchine e porri al vapore a cena.

Infine ecco il menù della domenica: colazione con una tisana depurativa mangiando 100 grammi di pane tostato con due cucchiaini di marmellata. A pranzo 100 grammi di riso ai piselli e 200 grammi di verdure miste alla griglia. A cena, 200 grammi di champignon al forno e 200 grammi di legumi. Infine è importante durante la dieta proteica ridurre il consumo di sale nelle pietanze e usare come condimento ogni giorno al massimo due cucchiai di olio extravergine di oliva.

Come sempre nelle nostre diete raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete.