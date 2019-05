Dieta dimagrante con pomodoro e ananas: menù per dimagrire

La dieta dimagrante con pomodoro e ananas dura due giorni e promette di far dimagrire di circa un chilo. La dieta dimagrante con pomodoro e ananas è tra le diete più indicate per le ragazze. Ma vediamo cosa si mangia nei due giorni.

Primo giorno: colazione con 200 g di pomodori, il succo di mezzo limone, sale, pepe e prezzemolo tritato. Pranzo: 300 g di pomodori 15 g di insalata condita con olio d'oliva, succo di mezzo limone ed erbe aromatiche: prezzemolo, basilico, mezza cipolla, una costa di sedano, una foglia di alloro, un pizzico di origano e un peperone, una fetta di pane tostato, tre fette di ananas. Cena: insalata di pomodori con 15 g di olio d'oliva, aceto, 6 foglie di basilico e prezzemolo, 80 g di formaggio tagliato a cubetti, una fetta di pane tostato una fetta di ananas.

Secondo giorno: colazione con un succo di frutta, pomodoro come gli altri giorni, un uovo in camicia, una fetta di pane tostato. Pranzo: 300 g di pomodori 20 g di insalata condita con olio d'oliva e vegetale e condire l'insalata con 6-8 foglie di basilico, un uovo sodo e acciughe in olio, una fetta di pane tostato, quattro fette di ananas e limone. Cena: 200 g di pomodori tagliati a metà con una fetta di formaggio a metà del pomodoro, condite con 15 g di olio d'oliva, aceto, un pizzico di origano e foglie di basilico, una fetta di pane tostato tre fette di ananas e limone.

Come sempre nelle nostre diete raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete.