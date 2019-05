Carmela Minioto commenta la crescita del turismo a Modica

Carmela Minioto, presidente del Consiglio comunale di Modica interviene per commentare l’eccellente risultato certificato dall’Osservatorio Regionale del Turismo, che mette Modica al primo posto fra le città siciliane, nella percentuale di incremento di presenze turistiche fra il 2017 e il 2018. "Un risultato che dimostra come le scelte del Sindaco, Ignazio Abbate, abbiano colto nel segno.

Essere risultati i primi in Sicilia, mettendosi alle spalle mete ‘storiche’ come Cefalù, Taormina, Siracusa, San Vito lo Capo e tutte le altre, significa avere ottimizzato l’effetto Montalbano ed avere sublimato quello che è il brand di Modica: il Cioccolato. Per fare questo, il Sindaco ha scelto la strada del cammino costante e quotidiano, con obiettivi mirati e la consapevolezza di raggiungerli attraverso step. Merito anche dell’imprenditoria della nostra Città, fresca, vivace, capace ed importante, che ha puntato sulla ricettività e sull’offerta di pregio.

Da parte mia, tutta la soddisfazione di avere sposato e condiviso, come Presidenta del Consiglio Comunale e, dunque, come espressione del l’intera Città di Modica, la strategia vincente. Un risultato straordinario che condividiamo con tutti i Modicani, con gli imprenditori illuminati che c’hanno creduto e hanno visto ‘oltre’ e che disegna un futuro anche per i nostri figli" dichiara la Minioto.