Il sindaco di Ispica vicino agli artigiani vittime di furti

Il Sindaco di Ispica Pierenzo Muraglie esprime solidarietà agli artigiani vittime dei furti avvenuti nei giorni scorsi. "Esprimo sincera vicinanza e piena solidarietà alla Cna ed a tutti i suoi associati e specificamente alle imprese artigiane locali che hanno subito furti ad opera di ignoti" scrive Muraglie che ha già sentito il Comando Stazione Carabinieri di Ispica.

Il Sindaco ha appurato che i militari sono già a lavoro per assicurare alla giustizia gli autori dei reati. Il Comando Stazione Carabinieri di Ispica si è già distinto nelle ultime settimane per aver assicurato, grazie ad un lavoro straordinario ed un impegno di uomini e mezzi significativo, alle patrie galere chi aveva saccheggiato tante abitazioni a Marina Marza. "Sono certo che, grazie alla collaborazione dei cittadini, anche in questo caso le attività d'indagine porteranno ad ottimi risultati. Piena fiducia ed incondizionato sostegno all'operato dei Carabinieri che quotidianamente fanno il massimo per garantire serenità alla nostra comunità" conclude Muraglie.

Il Sindaco incontrerà gli artigiani, dopo aver già sentito il segretario/ responsabile territoriale Carmelo Caccamo ed il Presidente Tonino Cafisi, martedì sera a Palazzo di Città.