Il Settore Pianificazione e Risorse Finanziarie di Ragusa ricorda che sono ancora in pagamento presso la Tesoreria Comunale della Banca Agricola Popolare di Ragusa, sede di via Matteotti 84, i contributi in favore degli studenti delle scuole secondarie di I e II grado per il rimborso libri (anno 2016/2017) e quello per la borsa di studio (anno 2012/2013).

L’invito a riscuotere i contributi è rivolto alle famiglie degli studenti che a tutt’oggi non lo hanno ancora fatto.