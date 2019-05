Interventi nelle spiagge di Pozzallo: il cronoprogramma

L’Amministrazione Comunale di Pozzallo con l’approssimarsi della nuova stagione balneare ha stilato il cronoprogramma degli interventi da effettuarsi sui litorali. Le operazioni sono state cadenzate per ottimizzare al meglio gli interventi. Nella settimana tra il 20 e il 24 maggio sarà effettuata la pulizia delle spiagge con interventi sia manuali che meccanici e nel contempo saranno posizionate le docce.

Nell’ultima settimana di maggio verranno allocate le pedane di accesso al mare, mentre si stanno già redigendo gli atti per l’affidamento del servizio di salvataggio in mare per garantire la sicurezza dei bagnati, le postazione verranno ubicate sia nella spiaggia Raganzino che in quella di Pietrenere, gli assistenti bagnanti saranno coadiuvati dal gruppo di volontari della Protezione Civile, che quest’anno saranno muniti di sedia Job, una per postazione al fine di assicurare la fruizione del mare anche dei soggetti disabili.