Torna fruibile a Pozzallo il Plesso della Scuola Materna San Francesco

Riapre lunedì a Pozzallo il Plesso della Scuola Materna San Francesco, chiuso lo scorso gennaio dopo il distacco di parte dell’intonaco in alcuni locali della scuola. Sono già terminati i lavori di sistemazione della parte interna, l’isolamento della parte esterna, la ripitturazione delle aule e infine la pulizia straordinaria di tutto il Plesso.

A giorni una ditta specializzata del verde pubblico provvederà alla scerbatura delle aiuole circostanti l’Istituto e nel frattempo sarà effettuato il trasloco di tutto il materiale didattico dal Plesso Palamentano a quello di San Francesco. Il Sindaco Roberto Ammatuna: "Mi preme ringraziare l’Assessore alla Pubblica Istruzione Alessandra Azzarelli e i tecnici comunali per il celere lavoro svolto, a dimostrazione di come questa Amministrazione dimostra attenzione per gli edifici scolastici facendosi carico di tutto e di alleviare il più possibile i disagi per gli studenti, famiglie e docenti".