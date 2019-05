Motomondiale: Pole Marquez su Petrucci a Le Mans

Marc Marquez partirà dalla pole position nel Gran Premio di Francia, quinta prova stagionale del Mondiale MotoGp in corso a Le Mans. Lo spagnolo della Honda ferma il cronometro a 1'40"952 in una qualifica condizionata dalla pioggia.

Al suo fianco sulla griglia di partenza ci sara' Danilo Petrucci su Ducati (a 0"360), quindi Jack Miller (a 0"414), Andrea Dovizioso (a 0"600), quinto Valentino Rossi e sesto Franco Morbidelli. "Oggi e' stato un giorno difficile, con la pista che piove non piove e' come giocare alla lotteria" le prime parole dello spagnolo dopo aver conquistato la pole position in vista del Gp di Francia in programma domani. Si tratta della terza pole su cinque quest'anno per lo spagnolo che ha eguagliato con 55 pole Valentino Rossi al secondo posto assoluto.

"Volevo prendere il rischio delle slick, ma sono andato sul sicuro con gomme da bagnato, facendo un primo giro forte e un bel tempo". Soddisfatto anche Danilo Petrucci, alla fine secondo, che partirai' accanto allo spagnolo. "Abbiamo fatto una buona strategia con la squadra, siamo usciti subito ed e' andata bene visto che poi le condizioni sono peggiorate. C'era da stare in piedi, abbiamo fatto una buona qualifica e domani speriamo in una bella gara".

(ITALPRESS)