Doppietta Okaka e l'Udinese respira, 3-2 alla Spal

Cinque gol totali tra cui una doppietta di Okaka, tanto divertimento ma soprattutto tre punti fondamentali per l'obiettivo salvezza dell'Udinese. Alla Dacia Arena i friulani battono la Spal per 3-2, nel primo anticipo della trentasettesima giornata della Serie A 2018-19, e portano a +5 il vantaggio sulla zona retrocessione in attesa degli altri risultati.

Peraltro era dal febbraio 1960 che l'Udinese non batteva la Spal tra le mura amiche nel massimo campionato, un vero e proprio tabu' sfatato dopo quasi 60 anni dall'ultimo successo. Avvio perfetto per i padroni di casa che aprono le marcature al 6' con il colpo di testa di Samir. Tuffo vincente del difensore dei friulani sul cross da punizione dalla trequarti di De Paul. Al 32' l'Udinese trova il raddoppio con uno stacco imperioso di testa di Okaka sugli sviluppi del calcio d'angolo battuto da De Paul. E incredibilmente dopo soli tre minuti i ragazzi di Tudor ripetono, con successo, l'azione da corner: pennellata di De Paul e colpo di testa, del tutto indisturbato, di Okaka che beffa nuovamente Gomis per il 3-0.

Nel secondo tempo la partita cambia completamente registrato con una Spal vogliosa di rimonta che trova le reti di Petagna e Valoti, ma il 3-2 dell'Udinese resiste fino al triplice fischio. Tre punti, applausi del pubblico e un pizzico di serenita' nell'attendere i risultati delle avversarie: l'obiettivo salvezza oggi e' ancor piu' vicino.

