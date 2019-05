Calcio: Criscito su rigore risponde a Pavoletti, Genoa-Cagliari 1-1

Il Cagliari e' salvo, il Genoa ancora no. Termina 1-1 al Ferraris al termine dell'anticipo della penultima giornata di Serie A. Dopo il vantaggio di Pavoletti al 40', la squadra di Maran si fa recuperare all'88' dal rigore vincente di Criscito che porta il Genoa a 37 punti, due in piu' dell'Empoli impegnato domani contro il Torino.

Continua la serie senza vittorie dei padroni di casa e per lasciarsi alle spalle la crisi di risultati Prandelli affida le chiavi dell'attacco all'esperienza di Pandev e Lapadula, preferiti ai giovani Kouame' e Sanabria, subentrati nella ripresa. Il match si accende ta il 26' e il 29' con il Genoa che sfiora in due occasioni il vantaggio ma in entrambe le chance Cragno conferma il suo momento di forma: l'estremo difensore prima evita l'autogol di Cacciatore, poi dice no al mancino rasoterra di Pandev da posizione favorevole. Alla mezz'ora il Cagliari prende coraggio e inizia ad affacciarsi dalle parti di Radu.

E al 40' c'e' il vantaggio sardo che gela il Ferraris: Pavoletti controlla col petto un lungo lancio dalla difesa, evita Gunter e batte Radu con il destro siglando il suo cinquantesimo gol in Serie A e il quindicesimo stagionale. Nella ripresa, tanti cambi, la fatica spezza il ritmo del gioco nel finale e all'83' serve il miglior Radu per negare il raddoppio cagliaritano: Romagna svetta di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato e trova la parata straordinaria del portiere scuola Inter. Ma all'88' c'e' la svolta del match e forse della salvezza: Romagna spizza la palla di testa, Klavan devia col braccio e Valeri concede il rigore col var: Criscito non sbaglia e sigla l'1-1 definitivo.

