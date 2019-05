Scicli esclusa dal progetto Wi-Fi4EU

Scicli non figurerebbe tra i comuni siciliani destinatari del finanziamento europeo per il Wi-Fi pubblico. Forza Italia aveva avviato una campagna social per sollecitare l'Amministrazione a procedere con l'iter per ottenere il finanziamento europeo al fine di installare hotspot Wi-Fi in Città e il Consiglio Comunale, il 13 Marzo 2018, aveva approvato un'apposita mozione della Consigliera Morana.

Il progetto Wi-Fi4EU è un bando europeo che dal 2016 ha permesso e permette ai Comuni registrati (entro i termini indicati dal bando) di usufruire ciascuno di 15 mila Euro per l’installazione di un servizio Wi-Fi nel proprio territorio. Affinchè si possa accedere al finanziamento, è necessario che il Comune interessato si registri nell’apposito portale; la tempestiva registrazione è fondamentale, poiché il criterio di assegnazione dei fondi europei tiene conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. In parole povere, cari concittadini, chi arriva prima ha maggiore possibilità di ricevere i finanziamenti europei per il Wi-Fi pubblico. Il Comune aveva superato il primo step, registrandosi al portale Wi-Fi4EU. Il secondo step, i cui termini sono scaduti lo scorso 5 Aprile, prevedeva la presentazione della richiesta per ottenere il finanziamento europeo (15 mila Euro).

Adesso è stata pubblicata la lista dei Comuni siciliani che hanno superato il secondo step, ottenendo quindi il finanziamento europeo. Scicli non figurerebbe tra questi, almeno in base alla lista pubblicata della stampa regionale. Forza Italia Giovani aveva anche lanciato una proposta alla Giunta: impiegare il finanziamento europeo per la realizzazione del Wi-Fi pubblico nel centro storico (da Piazza Busacca a Piazza Italia, da Largo Gramsci a Santa M. La Nova), in prossimità delle aree sportive (Polivalente e Stadio Scapellato) e nei lungomari delle nostre quattro borgate. Per questo, chiede pubblicamente alla Giunta di accertare immediatamente la presenza o meno di Scicli tra i comuni destinatari del finanziamento.