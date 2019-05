Governo: Letta: Salvini icona negativa, sui conti esecutivo cadrà

"Salvini e' un'icona negativa in tutto il mondo". Lo sostiene Enrico Letta, ex premier, preside all'universita' francese Sciences Po e di nuovo dentro il Pd con il nuovo corso, in una intervista a La Repubblica. "Va fermato, ma come? E' chiaro che il Pd da solo non ce la fa.

Solo una volta ha preso il 40 per cento. Deve affidarsi alle coalizioni, lo fece nel 2006 Prodi conquistando il miglior risultato del centrosinistra. Il Partito democratico dev'essere il soggetto che fa crescere il protagonismo intorno a tre temi: ambiente, umanesimo tecnologico perche' noi non siamo gli Stati uniti o la Cina, lavoro. Aprirsi, aggregare, unire. Ed entrare in connessione sentimentale con quello che si muove nella societa'.

Penso al popolo degli striscioni, agli studenti, ai gruppi che puliscono le piazze delle citta', ai volontari delle Ong". "Il governo cade sull'economia - continua Letta - Perche' l'equazione che ha creato non e' sostenibile. Si e' posto il problema del dare dimenticandosi quello della crescita e dell'equilibrio dei conti pubblici. La corda si sta per spezzare, hanno spostato tutto a dopo le elezioni quando i nodi verranno al pettine".

