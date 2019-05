Stalking ai danni dell'ex amante, uomo arrestato a Giarratana

Un uomo 42enne di Giarratana è stato arrestato dalla Polizia di Stato su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa con l'accusa di stalking. L’uomo da quanto emerso nel corso delle indagini condotte dalla Polizia e coordinate dal Sostituto Procuratore della Repubblica dott.ssa Giulia Bisello, rendeva la vita impossibile ad una giovane ragazza.

Gli agenti hanno appurato che l'uomo non accettando la fine di una relazione extraconiugale con la vittima poneva in essere in danno della stessa pedinamenti e minacce allontanando chiunque provasse ad avvicinare la giovane ragazza. L’uomo avrebbe assoggettato la donna minacciandola di pubblicare foto intime e private della ragazza di cui l’uomo era venuto in possesso se la stessa non avesse assecondato richieste di incontri. L’uomo si trova adesso agli arresti domiciliari.