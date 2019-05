Modica, restaurata la Madonnina di piazza Corrado Rizzone

Continua l’opera di valorizzazione dei monumenti più importanti della Città. Dopo il Monumento ai Caduti dell’omonima piazzetta, questa volta è toccato alla statua della Madoninna di Piazza Corrado Rizzone che da tantissimi anni non era interessata da consistenti interventi di manutenzione.

Grazie alla disponibilità di alcune imprese private che hanno messo a disposizione gratuitamente le loro maestranze e le loro attrezzature, è stata ripulita la statua con lo stesso metodo utilizzato in precedenza per il Monumento ai Caduti. E’ stata installata una nuova coroncina stellata dopo che la vecchia era stata spazzata via dal maltempo. Sono state restaurate le colonne che la supportano e la vasca con l’acqua sottostante. “Ci tenevamo a concludere i lavori prima della festa della Madonna delle Grazie – commenta il Sindaco – e ci siamo riusciti.

Offriremo ai tanti fedeli che partecipano una cartolina dignitosa della Madonnina. Il suo restauro fa parte di un progetto più ampio che coinvolge diversi altri monumenti famosi di Modica. Il prossimo intervento verrà effettuato su un’altra statua della Vergine, quella installata a Modica Alta in prossimità del PalaScherma. La prossima settimana gli operai saranno già al lavoro per riportarla all’antico splendore”.