Icardi: inter è la mia famiglia, club sa che voglio restare

Mauro Icardi e l'Inter verso l'addio? Ormai da tempo si parla di varie ipotesi (dalla Juventus all'Atletico Madrid) per il futuro dell'ex capitano nerazzurro, ma ancora una volta l'attaccante argentino assicura che nella sua mente c'e' ancora e sempre l'Inter.

E dal momento "che negli ultimi tempi gli organi di stampa hanno riportato notizie che non rispecchiano il mio pensiero e la mia volonta' - scrive Icardi sui social, in particolare su Instagram dove pubblica anche una foto con la maglia nerazzurra e la fascia di capitano al braccio -, ci tengo a informare i nostri tifosi che ho piu' volte comunicato alla societa' la mia intenzione di rimanere all'Inter. Cosi' da oggi in poi non si creeranno equivoci di nessun genere. Capisco gli interessi della stampa di vendere notizie false - attacca Icardi - ma piu' che chiarire le cose personalmente non posso fare.

Ripeto: ho gia' espresso all'Inter la volonta' di rimanere perche' l'Inter e' la mia famiglia. Il tempo dira' chi ha detto la verita'. Forza Inter, sempre...".

(ITALPRESS)