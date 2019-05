Morte improvvisa, screening cardiologici gratuiti nelle scuole. Un'unita' mobile attrezzata, con a bordo i tecnici di Cardiologia e Aritmologia dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesu', per effettuare screening elettrocardiografici nelle scuole primarie di Roma e del Lazio.

L'iniziativa rientra nel progetto di prevenzione e sensibilizzazione 'Una questione di cuore', avviato dall'Ospedale della Santa Sede nel 2013 con il sostegno della Onlus La stella di Lorenzo. Il nuovo mezzo e' stato messo a disposizione dei sanitari del Bambino Gesu' grazie ai fondi raccolti dall'associazione nata per volonta' dei genitori di Lorenzo Fabbri, un ragazzo di 19 anni mancato improvvisamente nel 2012 a seguito di un malore. Grazie a quest'Unita' Mobile, dotata di attrezzature d'avanguardia, gli studenti possono essere monitorati direttamente a bordo senza la necessita' di effettuare i tracciati elettrocardiografici in classe, come accadeva fino a poco tempo fa.

Il personale dell'Ospedale ha effettuato i primi screening nelle settimane scorse e dal 22 maggio sara' impegnato presso l'Istituto Comprensivo 'Primo Levi' di Marino. Il progetto ripartira' poi con il prossimo anno scolastico in altre scuole: il San Pio V di Roma, il Fiano Romano, gli Istituti Montezemolo, Nitti, Largo Oriani e Matteo Ricci. In tutto saranno circa 3 mila gli studenti coinvolti che, a bordo del mezzo, effettueranno gli esami elettrocardiografici, i cui risultati saranno consegnati al termine di ogni singolo periodo di osservazione.

(ITALPRESS)