Un ispicese per la redazione del decreto politiche familiari

C’è anche un ispicese tra i membri del tavolo tecnico chiamato a redigere il Decreto Legge in materia di politiche familiari. Si tratta di Oscar Distefano, 27 anni, laureato in Giurisprudenza e oggi collaboratore della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il tavolo tecnico, voluto dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Luigi Di Maio, si è insediato il 15 maggio presso il Ministero del Lavoro ed avrà lo scopo di redistribuire alle famiglie italiane quel miliardo di euro che avanzerà dai fondi destinati per il reddito di cittadinanza. L’inserimento di Oscar Distefano in seno al tavolo tecnico - al quale partecipano forze politiche di maggioranza come di opposizione e le più grandi associazioni italiane - è stato voluto direttamente dai promotori dell’iniziativa, alla luce della sua esperienza in materia di politiche sociali e familiari, che può vantare già in diverse esperienze e collaborazioni tra cui quella con il Forum delle Associazioni Familiari, organo afferente alla Conferenza Episcopale Italiana, per il quale ha seguito l’iter di approvazione delle ultime leggi di bilancio.