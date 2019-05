Raduno Fiat 500 Club Italia a Bisceglie: il 18 e 19 maggio

Nei giorni 18 e 19 maggio si terrà a Bisceglie il 3° Meeting Internazionale del Sud di Italia. In questa occasione il Coordinamento di Bisceglie (BT) del Fiat 500 Club Italia festeggerà i venti anni di attività.

Si tratta dunque di un appuntamento imperdibile per i numerosi appassionati cinquecentisti che arriveranno da tutta la Puglia e non solo. L'organizzazione prevede un programma che appagherà le aspettative dei partecipanti e delle loro famiglie, con un occhio di riguardo all'offerta culturale ed enogastronomica del territorio. Sabato 18 maggio le 500 si incontreranno in Piazza Castello alle ore 17. A seguire gli equipaggi avranno l'opportunità di fare una visita guidata del centro storico di Bisceglie che si concluderà con una degustazione del "Sospiro Dolce" e una conferenza stampa presso la sala multimediale del Castello Svevo Angioino.

Il giorno seguente il ritrovo sarà alle 8 in piazza Vittorio Emanuele, con colazione offerta presso il Bar Oriente. Alle 12 le autorità giungeranno per il saluto ufficiale, prima della partenza per il giro turistico. La manifestazione si chiuderà nel pomeriggio, dopo il pranzo presso il Nicotel Hotel & Resort. "Siamo molto orgogliosi di poter festeggiare questo traguardo", spiega il fiduciario Antonio Belsito. "Nel corso degli anni l'evento è cresciuto, acquisendo connotazioni importanti anche dal punto di vista turistico, attirando visitatori e curiosi anche da fuori Regione. La 500 diventa così un mezzo privilegiato al bordo del quale scoprire le bellezze dei nostri luoghi".