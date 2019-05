Mattarella: affiora intolleranza ma prevale ancora solidarieà

Mattarella, anche se "affiorano, rumorosamente, atteggiamenti di intolleranza, di aggressivita', di chiusura alle esigenze altrui", e bisogna evitare che certi fenomeni si saldino tra loro "a livello internazionale", in Italia sono ancora prevalenti "iniziative e comportamenti di grande solidarieta'".

Per questo, anche seguendo l'invito del Papa, e' bene che il Vecchio Continente ritrovi lo spirito dei suoi fondatori: "L'Europa deve recuperare lo spirito degli inizi. Deve curarsi di piu' della sorte delle persone". Lo ha affermato il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, nel corso di un'intervista a tutto campo con i media vaticani (L'Osservatore Romano, Radio Vaticana, Vatican News). Il capo dello Stato ha parlato delle relazioni "ottime sotto ogni profilo" tra l'Italia e la Santa Sede, del ruolo della Chiesa cattolica nel Paese, dell'importanza del dialogo tra le religioni per la pace nel mondo in relazione alla Dichiarazione di Abu Dhabi firmata da Francesco e dal Grande Imam di Al Azhar.

(ITALPRESS)