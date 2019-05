Governo: Zingaretti: litania finte liti, noi proponiamo altra Italia."Noi siamo qui per proporre un'altra Italia, un'alternativa, ma soprattutto per denunciare questa furbizia che da alcune settimane hanno messo in campo come a teatro Salvini e di Maio".

Cosi' nel pomeriggio a Bari il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti parlando con i giornalisti a margine di un evento elettorale. "Fanno finta di litigare - ha detto Zingaretti - ma poi sono d'accordo su tutto. Mi permetto di dire a Di Maio che senza i voti dei Cinquestelle oggi Salvini non sarebbe il ministro dell'Interno della Repubblica italiana. Quindi questa litania delle polemiche quotidiane e' stancante e meno male che c'e' una nuova generazione di ragazzi e ragazze che - ha concluso - si sta ribellando alla cultura dell'odio".

