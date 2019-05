Sorry we missed you, a Cannes il nuovo Ken Loach

Immancabile sulla Croisette, Ken Loach giunge nel Concorso di Cannes 72 con "Sorry We Missed You", il nuovo capitolo di quello che e' ormai un vero e proprio trattato di umanesimo al tempo dei forzati del lavoro, scritto a quattro mani con l'inseparabile Paul Lavery.

Questa volta la scena sociale e' offerta dal mondo degli spedizionieri, quei moderni cavalieri delle consegne in 24 ore, sulla cui pelle si giocano urgenze e conseguenti concorrenze di buyer e seller grandi e piccoli. Nel mondo globalizzato della fretta come categoria di discernimento, sono queste persone, che ogni giorno attraversano le nostre citta' e bussano alle nostre porte con le consegne, a patire sulla loro pelle il peso di un lavoro massacrante: eccolo dunque il nuovo eroe di Ken Loach, il suo nome e' Rick Turner ed e' interpretato con la immediatezza da Kris Hichen, ancora un volto poco noto, apparso quasi vent'anni fa tra i lavoratori di un altro capitolo loachiano, "Paul, Mick e gli altri".

