Sharon Stone e Marilyn Manson guest star in The New Pope, la serie originale Sky-Hbo-Canal+ diretta da Paolo Sorrentino, prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e co-prodotta da Haut et Court TV e Mediapro.

Il cast, oltre a Jude Law e John Malkovich, include Silvio Orlando, Javier Cámara, Ce'cile de France, Ludivine Sagnier, Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Massimo Ghini, Maurizio Lombardi.

(ITALPRESS)