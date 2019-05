Metal Madness, mostra a Ragusa Ibla

Mostra d'arte contemporanea nei saloni di Palazzo La Rocca a Ragusa Ibla. Sabato 18 maggio alle ore 18,30 l’inaugurazione di “Metal Madness’ che ospita i lavori degli artisti Simone Caruso e Fabrice Bernasconi Borzì, due giovani artisti che si confrontano con la contemporaneità e con i fregi di uno dei più bei palazzi di Ragusa e della Sicilia barocca.

Le opere artistiche dei due apportano una sana “follia metallica” in un’epoca caratterizzata dall’influenza della freddezza artificiale sui comportamenti e gusti delle persone. Follia che ribadisce la centralità della consapevolezza umana in un mondo in cui le macchine hanno cominciato a “pensare” al nostro posto. Gli oggetti in precario equilibrio di Fabrice Bernasconi Borzì e le intuizioni mitopoietiche di Simone Caruso tracciano percorsi paralleli di riappropriazione del proprio immaginario. La mostra rientra nella programmazione artistica del Libero Consorzio Comunale di Ragusa per le sale di Palazzo La Rocca ed inaugura il ciclo di eventi “A Breath of Fresh Air”, realizzato da White Garage e Aurea Phoenix, in collaborazione con l’Accademia Belle Arti di Catania.

La mostra resterà aperta fino al 6 luglio 2019 e sarà visitabile da lunedì a sabato, dalle ore 9.00 alle ore 19.00.