Prevenzione incendi, incontro in Prefettura a Ragusa

Prevenzione incendi. In Prefettura a Ragusa si è svolta una riunione presieduta dal Prefetto Filippina Cocuzza, volta alla sensibilizzazione di tutte le componenti del sistema di protezione civile in relazione alle attività di prevenzione, di controllo, di intervento, di coordinamento e di soccorso.

Hanno preso parte i Sindaci, i vertici provinciali dei Vigili del Fuoco, dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, dell’Unità operativa del Dipartimento di Protezione Civile, dell’Azienda Foreste demaniali, nonché rappresentanti delle Forze di Polizia, del Libero Consorzio Comunale, della Capitaneria di Porto, di ENEL, ANAS e degli altri soggetti coinvolti nell’attività antincendio. Il Prefetto, in apertura, ha ricordato la significativa diminuzione del numero degli incendi registratisi nell’estate del 2018, frutto non solo delle condizioni climatiche poco favorevoli allo sviluppo degli incendi, ma anche della strategia complessivamente adottata che andrà riproposta. E' stata ulteriormente richiamata l’attenzione delle Amministrazioni comunali sul necessario, aggiornamento del Catasto delle aree percorse dal fuoco e sottolineata l’importanza dell’intervento sostitutivo dei Comuni in caso di inottemperanza dei privati da accompagnarsi con l’irrogazione delle sanzioni di legge.

In relazione alla ricognizione delle forze in campo, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco ha annunciato la riapertura del Distaccamento di Santa Croce Camerina con la presenza di un adeguato numero di risorse umane e strumentali che potranno fornire un rilevante contributo durante la stagione estiva, mentre si è in attesa di conoscere l’ammontare del cofinanziamento del Comune di Ragusa per assicurare anche quest’anno l’apertura del Distaccamento estivo dei Vigili del fuoco a Marina di Ragusa. Il Dirigente dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste ha presentato il Piano operativo Provinciale antincendio 2019 garantendo, oltre al consueto impiego di uomini e mezzi, anche l’attivazione di ulteriori mezzi che svolgeranno servizio di pattugliamento e pronto intervento, nonché la presenza di due squadre aggiuntive che opereranno a Frigintini e Chiaramonte Gulfi.

Al riguardo il Prefetto ha nuovamente ribadito l’importanza della sinergia negli interventi preventivi, che dovranno avvenire previe dirette intese tra gli organi deputati alle diverse incombenze, affinché non sfuggano aree a rischio conosciute solo da alcuni degli Enti. Di fondamentale importanza, in particolare, gli interventi di ripulitura da effettuarsi da ANAS, Libero Consorzio, Comuni e Azienda Foreste Demaniali. Il rappresentante dell’Azienda Foreste Demaniali ha fatto presente che gli interventi di ripulitura in bosco, attivati dalla Regione, sono già in corso nelle zone in prossimità delle strade e anche nella ripulitura dei viali parafuoco a cominciare dalle aree costiere.