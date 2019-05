Il Novecento di Baricco al Garibaldi di Modica

Il capolavoro di Alessandro Baricco in una versione speciale al Teatro Garibaldi di Modica, sabato 18 maggio, alle ore 21.00. Sarà proposto con uno spettacolo intenso, dall’omonimo titolo, diretto e interpretato da Giovanni Spadola con il coordinamento artistico di Giuseppe Scucces.

Premiato nel 1996 al 4° Festival Nazionale del Teatro di base “Salvo Randone”, l’opera è presentata al teatro modicano in un nuovo allestimento frutto della condivisione di allievi e docenti del Liceo Musicale e Coreutico dell’Istituto “G. Verga” di Modica, riuniti in una big band per una corale performance teatrale e musicale. La storia affascinante e commovente del protagonista, in una narrazione che alterna musica e parole, che lo stesso autore definisce come una via di mezzo tra «una vera messa in scena e un racconto da leggere ad alta voce».

La serata è un fuori abbonamento e fa parte della stagione artistica diretta da Giovanni Cultrera, sovrintendente Tonino Cannata.