Tim Cup: Lazio batte Atalanta 2-0 e vince la coppa

La Lazio vince la finale di Coppa Italia battendo negli ultimi minuti l'Atalanta per 2-0. All'82' Milinkovic-Savic, appena entrato, sblocca il match mentre Correa al 90' chiude il match di Roma.

Peccato per gli scontri e le tensioni tra ultra' laziali e forze dell'ordine, prima del fischio di inizio fuori lo stadio Olimpico: cariche e idranti in zona Ponte Milvio, diversi agenti sono rimasti feriti e un'auto dei vigili e' stata incendiata. La cornice dei 60 mila spettatori pero' regala la degna festa che ci si augurava alla vigilia, la gara sul campo non e' da meno anche se aggressiva (7 ammoniti totali). La prima, doppia, occasione da gol e' di marca bergamasca con il palo colpito al 25' da De Roon e il successivo tentativo di Zapata. Restera' l'unica vera chance della prima frazione, che pure la Lazio ha giocato a buoni ritmi sfruttando soprattutto le ripartenze di Correa. La ripresa scorre senza particolari sussulti se non per la parata in due tempi di Strakosha su Castagne al 49' e l'imbucata di Correa al 69' con ottima chiusura di Palomino.

Determinante per i biancocelesti l'ingresso in campo di Milinkovic-Savic al 78' che cambia l'inerzia della partita. Il serbo sfrutta i centimetri e l'assist di Leiva per sbloccare il match all'82' con l'1-0. Poi per la Lazio e' tutta in discesa, al 90' scoccato Correa si invola da solo e chiude la contesa con il decisivo gol del 2-0 che regala la Coppa Italia alla squadra di Inzaghi, oltre che la qualificazione in Europa League.

