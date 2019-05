Football Americano: rinasce storica Squadra Lupi Roma

Dopo quasi quarant'anni, rinascono i Lupi Roma, la prima squadra a conquistare nel 1980 il titolo italiano di football americano. Alla Sala Auditorium del Palazzo delle Federazioni di Roma, appassionati, ex giocatori e nuovi dirigenti si sono ritrovati per un'altra sfida: avviare alla pratica sportiva i ragazzi provenienti dalle scuole vicine alla sede di via della Farnesina.

L'obiettivo, a breve termine, e' quello di creare tre squadre - Under 13, Under 16 e Under 19 - ma quello a lungo termine e' quello di gettare le basi per una struttura che preluda la nascita della prima squadra. "L'obiettivo e' quello di promuovere l'attivita' per i giovani, non partendo dall'alto ma dalle basi", spiega il presidente dei Lupi Roma, Maurizio Modesti. La prima avventura della societa' capitolina duro' solamente due anni. A causa di difficolta' burocratiche, fra cui il mancato riconoscimento del titolo e del nome da parte della nascente federazione, i Lupi decisero di non proseguire la loro avventura.

Oggi, invece, la "seconda stagione" dei Lupi parte sotto l'ala dell'Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane), il cui presidente Claudio Barbaro faceva parte della prima formazione dei Lupi, e della Fidaf (Federazione Italiana di American Football).

