Come scegliere il tipo di depilazione adatto al proprio corpo

Si sta avvicinando l’estate e il problema dei peli superflui arriva puntuale, a braccetto con le prime giornate di sole. Ed ecco qui, che ogni donna si trova a fare i conti con cerette continue, rimedi dell’ultimo minuto e corse dall’estetista.

Ma, fortunatamente, in numero sempre maggiore ogni anno, aumentano le richieste di depilazione permanente, soluzione ottimale che permette di agire direttamente sui peli ed eliminarli in maniera definitiva per non dover più avere il problema della ricrescita continua. Sono tanti i centri che si occupano di questa tipologia di trattamento ed è bene affidarsi a dei professionisti per poter avere dei risultati ottimali. Al nord, uno dei centri più affidabili e competenti nel settore è senza dubbio lasermilano, il cui team è specializzato nel settore della depilazione e può garantire ai suoi clienti un risultato ottimale e una totale sicurezza in ogni trattamento.

Anche navigando sul loro sito, però, vi renderete conto che sono tanti i tipi di depilazione possibile, ognuno adatto ad una particolare conformazione corporea. È bene quindi analizzarli ed individuare quello più adatto alla propria persona in base alle proprie esigenze fisiche. In questo articolo vogliamo parlare di tre tipologie di depilazione e provare a capire come si fa a scegliere quella più adatta al proprio corpo.

Depilazione laser alessandrite

La depilazione con laser ad alessandrite sembra essere uno dei più efficaci contro la ricrescita dei peli e questo trattamento è garantito a vita, dopo un attento esame del personale che andrà a valutare caso per caso la tipologia di pelo e di pelle della cliente. Si tratta di un sistema adatto a soggetti con pelle sensibile. Infatti, il suo sistema di raffreddamento della cute permette di portare al minimo la sensazione di leggero bruciore che solitamente si può avvertire utilizzando altri macchinari. Ha un raggio laser con lunghezza d’onda di 755 nanometri che vanno a colpire soltanto la melanina contenuta all’interno dei peli, andando a distruggere in maniera selettiva i follicoli. Il prezzo di questo trattamento è sicuramente maggiore rispetto ad altri trattamenti, ma la velocità con la quale si verificano gli effetti finali è senza dubbio fonte di guadagno.

Depilazione laser neodimio

Un altro trattamento da prendere in considerazione quando si parla di depilazione è il laser neodimio:yag, adatto a chi è sempre abbronzato o comunque ha tendenzialmente una pelle scura tendente all’olivastro. Questo particolare trattamento va ad agire direttamente sui capillari che danno nutrimento ai peli ed è capace di arrivare fino al derma più profondo, andando a trattare senza alcun problema per la salute le zone profonde nel quale sono situati i bulbi. A differenza delle altre tipologie di trattamento, questo risulta essere utilizzabile anche nei casi di esposizione al sole prolungata anche in momenti molto ravvicinati al giorno della seduta. È quindi un buon sistema per tutti coloro che vogliono continuare anche in estate il ciclo di depilazione permanente, ma allo stesso tempo non vogliono rinunciare in maniera assoluta ad esporsi al sole.

Depilazione laser diodi

Il trattamento laser con diodi è molto apprezzato dalla maggior parte dei clienti che si interfacciano con la depilazione permanente, essendo adatto a soggetti con pelle sensibile. Si tratta di un trattamento delicato e ben tollerato dalla stragrande maggioranza delle clienti grazie soprattutto alla sua bassa potenza che va a lavorare su 8 centimetri quadrati. È indolore e permette di poter lavorare zone vaste in pochi minuti. Dopo un’attenta valutazione da parte di specialisti, si potrà valutare caso per caso se il trattamento sia risolutivo per eliminare totalmente i peli in base alla persona che dovrà sottoporsi allo stesso.