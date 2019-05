Salute: Make to Care, a caccia di idee che sfidano disabilià

Salute: torna il contest Make to Care, ideato da Sanofi Genzyme per incoraggiare e supportare lo sviluppo di soluzioni innovative che rispondono ai bisogni delle persone che vivono con una disabilita'.

Due le novita' di questa quarta edizione: il secondo Report sulla patient-innovation promosso da Fondazione Politecnico di Milano e realizzato da Polifactory, il makerspace del Politecnico di Milano e partner scientifico del contest, e l'ingresso dei due nuovi partner: Venture Factory (Investing Partner) e Arrow Electronics Italia (Technology Platform Partner). "Sono davvero orgoglioso che il quarto compleanno di Make to Care coincida con queste importanti novita' - commenta Enrico Piccinini, General Manager di Sanofi Genzyme -.

Grazie al Report di ricerca nato in collaborazione con Polifactory e Fondazione Politecnico di Milano abbiamo messo in luce l'ampiezza dell'ecosistema della patient-innovation in ambito salute nel nostro Paese. Oggi portiamo a bordo due nuovi partner, Venture Factory e Arrow Electronics Italia, che potranno dare un contributo significativo alle idee dei maker che parteciperanno a Make to Care e renderanno il Contest un possibile trampolino di lancio per questi creativi, spesso giovanissimi, che si mettono in gioco per aiutare chi convive con la disabilita'".

