Dieta per dimagrire in un mese: ecco come perdere 5 kg

La dieta per dimagrire 5 kg in un mese senza privarsi di tanti alimenti è semplice da seguire. Si basa su una regola fondamentale ovvero fare cinque pasti al giorno per non arrivare affamati a pranzo o a cena. Ma vediamo cosa si mangia.

La colazione prevede un bicchiere di latte scremato con un po’ di caffè zuccherato con dolcificante, oppure un tè, un panino di 50 grammi con due fette di prosciutto, tre biscotti integrali o due frutti di media grandezza. Lo spuntino di metà mattinata, da fare verso le ore 11, prevede invece un frutto fresco di stagione, un sacco di frutta possibilmente senza zuccheri aggiunti oppure uno yogurt magro. In alternativa, se le vostre preferenze si orientano al salato, si possono mangiare 70 grammi di tacchino oppure 50 grammi di formaggio fresco.

A pranzo si può scegliere un’insalata mista e una fetta di pollo oppure una coscia, o ancora come alternativa si può proporre spinaci con patate lesse e quattro fettine di prosciutto senza grasso, oppure un filetto di manzo con fagioli. Se siete tra coloro che non sanno rinunciare alla pasta, scegliete un condimento leggero che non appesantisca e che sia poco calorico, come una salsa semplice con l’aggiunta di qualche verdura come zucchine oppure carciofi. È poi previsto un altro spuntino per il pomeriggio: consigliati 50 grammi di formaggio fresco, il tè con un po’ di latte scremato oppure uno yogurt alla frutta oppure magro, in base ai vostri gusti.

A cena si mangia leggeri ovvero un piatto di insalata verde con un uovo sodo oppure una scatoletta di tonno con un contorno di zucchine grigliate. Va bene anche un piatto di minestra condita con un cucchiaino di olio extravergine di oliva. Concludete con mezzo frutto o uno yogurt magro oppure, meglio ancora, un infuso a base di finocchio, digestivo e sgonfiante. Come sempre nelle nostre diete raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiai regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete.