Sabato tornano la Festa e Notte dei Musei

Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, sabato 18 maggio, aderisce alla quarta edizione della Festa dei Musei, con biglietto d'ingresso ordinario, e alla quindicesima edizione della Notte Europea dei Musei, con tre ore di apertura serale straordinaria di musei, complessi monumentali, aree e parchi archeologici e luoghi della cultura statali, al costo simbolico di 1 euro.

L'iniziativa, patrocinata dal Consiglio d'Europa e da ICOM, coinvolge nella stessa sera 3.200 musei in 30 Paesi, con lo scopo di promuovere l'identita' culturale europea in tutti gli Stati dell'Unione. Tanti gli appuntamenti e le iniziative culturali dedicate ai visitatori di tutte le eta'. L'elenco dei musei, in continuo aggiornamento, con orari e informazioni, che hanno aderito all'iniziativa su www.beniculturali.it/nottedeimusei2019.

(ITALPRESS)