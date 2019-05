Il Trio d'autore chiude a Ragusa la stagione Melodica

Giunge al termine la 24^ Stagione Concertistica “Melodica” che sabato 18 maggio, alle ore 20.30, al Teatro Don Bosco di Ragusa, vivrà il suo ultimo appuntamento. Un gran concerto di chiusura per la stagione concertistica patrocinata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa con la direzione artistica della pianista Diana Nocchiero.

A chiudere “Melodica” il concerto “Rosso Tango” con l’ensemble “Trio d’Autore”, formato da Sabrina Gasparini alla voce, Gen Llukaci al violino e Claudio Ughetti alla fisarmonica. Un grande omaggio al tango con tre musicisti d’eccezione. Sabrina Gasparini da oltre 25 anni è un’apprezzata interprete di musica d’autore nazionale ed internazionale nella quale ha dimostrato la sua anima interpretativa in cui si distingue. Ha effettuato molte incisioni discografiche di successo e concerti in Brasile per promuovere la cultura musicale italiana nel mondo, esibendosi in importanti teatri di Rio De Janeiro e San Paolo.

Gentjan Llukaci è un violinista diplomato in violino presso l’Accademia di Belle Arti di Tirana con il massimo dei voti. È stato primo violino dell’Orchestra della Radio Televisione Albanese, dell’orchestra dell’opera e balletto, della Filarmonica di Durazzo e di Tirana. Anche Claudio Ughetti, fisarmonicista e compositore, ha un’ottima carriera: si è esibito da solista e in varie ensemble per molti importanti festival. Ha prodotto diverse registrazioni discografiche ed è il fisarmonicista del “Widespace duo” insieme al famoso contrabbassista Pablo del Carlo. Si è inoltre aperta la campagna abbonamenti: fino al 18 maggio infatti i vecchi abbonati hanno diritto di prelazione per la 25^ Stagione Concertistica “Melodica”, dal 19 maggio la campagna sarà aperta a tutti.