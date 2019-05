Motomondiale: Gp Francia, Rossi e Dovizioso a caccia del podio

A Le Mans con fiducia. Valentino Rossi e' convinto di poter fare bene in Francia con la sua Yamaha, per tradizione e non solo. "Il test di Jerez e' stato abbastanza positivo per noi e penso che possiamo anche provare qualcosa durante il weekend - le parole del Dottore - Le Mans e' una pista che mi piace molto e dove solitamente siamo competitivi.

L'obiettivo e' avere un buon weekend, lavorare bene sin dalle prime libere ed essere veloci dal primo giorno. Lo scorso anno abbiamo avuto un buon passo gara, per cui vogliamo ripartire da li'. Spero anche che ci sia bel tempo per tutto il weekend, in modo da poter mostrare tutto il nostro potenziale: voglio tornare sul podio e faremo del nostro meglio". Le Mans e' in circuito che porta bene a Rossi: tre vittorie, sei secondi posti e 4 terzi, compreso quello nella scorsa stagione il suo bilancio. Si aspetta un passo avanti anche Andrea Dovizioso, che sulla pista francese, lo scorso anno, ha buttato via la possibile vittoria scivolando quando era al comando della gara.

"Le Mans e' una pista nella quale teoricamente dovremmo essere piu' competitivi che a Jerez, anche se lo scorso anno la gara non e' andata come avremmo voluto. Le condizioni meteo giocano sempre un ruolo importante in Francia, e sara' fondamentale gestire al meglio questa variabile - sottolinea il forlivese, terzo nel Mondiale a tre punti da Marquez - In ogni caso mi aspetto molti avversari veloci, quindi sara' fondamentale partire con il piede giusto fin dalla prima sessione di prove per prepararci nel miglior modo possibile in vista della gara".

