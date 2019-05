Canoa: Europei discesa. Panato conquista oro, argento per Rosa

Comincia nel migliore dei modi il percorso degli azzurri agli Europei di discesa a Bovec, in Slovenia. Sulle acque del fiume Soca, Cecilia Panato si laurea campionessa continentale nella discesa classica, confermandosi a soli 17 anni la "regina" dell'acqua mossa dopo aver vinto nel 2018 il titolo mondiale e la classifica generale di coppa del mondo.

L'atleta veronese del Canoa Club Pescantina ha dominato la prova della canadese monoposto (C1) fermando il cronometro sul tempo di 18'24"94 che le ha permesso di mettere la medaglia d'oro al collo. Argento e bronzo per le atlete della Repubblica Ceca Martina Satkova (18'39"99) e Anezka Paloudova (19'12.85). Italia a segno anche nel K1 femminile con Mathilde Rosa, che conquista la medaglia d'argento sempre nella prova di discesa classica con il tempo di 17'23"04. L'atleta del CUS Pavia, classe 1997, ha sfiorato il titolo continentale per soli due centesimi, chiudendo alle spalle della svizzera Melanie Mathys, oro in 18'41"20. Bronzo per la ceca Anezka Paloudova in 18'44"33.

(ITALPRESS)