Circuito Wta torna a Palermo, aria di grande tennis in Sicilia

Sei anni dopo Palermo e la Sicilia tornano a respirare aria di grande tennis. Dal 20 al 28 luglio le migliori giocatrici del mondo si presenteranno sui campi della terra rossa del circolo di viale dell'Olimpo per la 30esima edizione del "Palermo Ladies Open", unica prova in Italia del circuito Wta insieme agli Internazionali.

La presentazione e' avvenuta a Roma presso la sala Polifunzionale della presidenza del Consiglio dei Ministri. Il torneo e' dotato di un montepremi di 250 mila dollari e vedra' al via 32 giocatrici nel tabellone principale del singolare mentre saranno 16 le coppie che si daranno battaglia nel doppio, mentre 24 tenniste saranno ammesse alle qualificazioni. "Quando mi e' stata presentata questa volonta' e questa opportunita' ho subito caldeggiato l'iniziativa - ha sottolineato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport Giancarlo Giorgetti - Basta vedere l'albo d'oro per vedere il prestigio del torneo e da parte nostra c'e' tutto il supporto e l'appoggio per questa manifestazione".

"Palermo non e' piu' solo calcio perche' senno' piangeremmo soltanto - ha scherzato il sindaco del capoluogo siciliano Leoluca Orlando riferendosi alle vissitudini della societa' rosanero - Palermo e' tennis e lo e' ai massimi livelli possibili anche con la presenza della numero quattro del mondo, l'olandese Kiki Bertens".

(ITALPRESS)