Dieta Mediterranea per dimagrire, conferenza Mondiale a Palermo

Si apriranno oggi, 15 maggio, presso il Real Teatro Santa Cecilia di Palermo, i lavori della "Seconda Conferenza Mondiale sulla Rivitalizzazione della Dieta Mediterranea".

L'evento internazionale, in programma nel capoluogo siciliano fino al 17 maggio, e' patrocinato da numerose istituzioni nazionali, tra le quali la Regione Siciliana, il Comune di Palermo, i ministeri degli Affari Esteri e della Salute e da istituzioni internazionali come la Fao, il Ciheam e il Forum delle Culture del Mediterraneo. Tema della tre giorni sara' "Strategie verso sistemi alimentari piu' sostenibili nella regione mediterranea. La Dieta Mediterranea come leva per colmare il consumo e la produzione di cibo in modo sostenibile e sano".

Le sessioni della Conferenza si terranno in cinque location diverse: il Regio Teatro di Santa Cecilia, la Sala Almeyda dell'Archivio storico comunale, la Galleria d'Arte Moderna-Sant'Anna, Palazzo delle Aquile e Palazzo Comitini. Un centinaio i relatori stranieri provenienti da tutto il bacino del Mediterraneo. In una delle sessioni previste si siederanno allo stesso tavolo Israeliani e Palestinesi con i professori Ziad Abdeen, dell'Universita' Al Quds di Gerusalemme ed Elliot Berry della Hebrew University di Gerusalemme.

