Dieta giorno per giorno: menù settimanale per dimagrire

La dieta giorno per giorno può far dimagrire fino a 3 kg in una settimana. E’ una dieta completa e facile da seguire. La dieta giorno per giorno prevede un menù settimanale da 1200 calorie al giorno. Ma vediamo cosa si mangia ogni giorno.

Lunedì: colazione con 100 gr. di latte parzialmente scremato; 2 fette biscottate integrali 15 gr. Spuntino: 150 gr. di frutta fresca. Pranzo: 50 gr. di pasta con verdure; 50 gr. di prosciutto crudo (parte magra), 300 gr. di lattuga; 150 gr. di frutta fresca. Merenda: 150 gr. di frutta fresca. Cena: 70 gr. di pane integrale; 100 gr. di vitello o pollo cucinato a piacere con contorno di fagiolini conditi con olio e limone o pomodori; 150 gr. di frutta fresca. Martedi: colazione con uno yogurt magro e 2 fette biscottate integrali 15 gr. Spuntino: 150 gr. di frutta fresca. Pranzo: 180 gr. di patate lesse; 120 gr. di merluzzo; 150 gr. di frutta fresca. Merenda: 150 gr. di frutta fresca. Cena: 50 gr. di fagioli; 100 gr. di coniglio ; 150 gr. di frutta fresca.

Mercoledì: colazione con 100 gr. di latte parzialmente scremato; 2 fette biscottate integrali 15 gr. Spuntino: 150 gr. di frutta fresca. Pranzo: pasta con pomodoro e basilico senza olio; 50 gr. di mozzarella o bocconcino; 300 gr. di pomodori; 150 gr. di frutta fresca. Merenda: 150 gr. di frutta fresca. Cena: 100 gr. di pollo o tacchino alla piastra con contorno di piselli; 150 gr. di frutta fresca. Giovedì: colazione con uno yogurt magro e 2 fette biscottate integrali 15 gr. Spuntino: 150 gr. di frutta fresca. Pranzo: 70 gr. di pane integrale; 50 gr. di prosciutto crudo (parte magra); 300 gr. di zucchine; 150 gr. di frutta fresca. Merenda: 150 gr. di frutta fresca. Cena: 70 gr. di pane integrale; 2 uova bollite; 300 grammi di spinaci lessati e conditi con olio e limone; 150 gr. di frutta fresca.

Venerdì: colazione con 100 gr. di latte parzialmente scremato; 2 fette biscottate integrali 15 gr. Spuntino: 150 gr. di frutta fresca. Pranzo: 150 gr. di fagioli; 120 gr. di tonno in scatola al naturale; 300 gr. Insalata verde; 150 gr. di frutta fresca. Merenda: 150 gr. di frutta fresca. Cena: 70 gr. di pane integrale ;100 gr. di pollo o tacchino alla piastra; 300 gr. di broccoletti; 150 gr. di frutta fresca. Sabato: colazione con uno yogurt magro e 2 fette biscottate integrali 15 gr. Spuntino: 150 gr. di frutta fresca. Pranzo: 70 gr. di pane integrale; 2 uova bollite; 300 gr. cicoria; 150 gr. di frutta fresca. Merenda: 150 gr. di frutta fresca. Cena: 180 gr. di patate lesse; 120 gr. di pesce spada alla griglia; 300 grammi di insalata verde; 150 gr. di frutta fresca.

Domenica: colazione con 100 gr. di latte parzialmente scremato; 2 fette biscottate integrali 15 gr. Spuntino: 150 gr. di frutta fresca. Pranzo: 50 gr. di pasta pomodoro e basilico senza olio; 120 gr. di orata o spigola alla piastra; 300 gr. insalata e pomodori; 150 gr. di frutta fresca. Merenda: 150 gr. di frutta fresca. Cena: 70 gr. di pane integrale; 100 gr. di vitello o pollo cucinato a piacere con contorno di finocchi o carote; 150 gr. di frutta fresca. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico. Questa dieta o qualsiasi altra dieta rimane indicativa perché la dieta va sempre studiata sulla singola persona da un medico o specialista.