Torino: busta con proiettile a sindaco Appendino

Una busta gialla con all'interno un proiettile, indirizzata al sindaco di Torino, Chiara Appendino, e' stata recapitata agli uffici del Comune. E' accaduto ieri come rende noto sul suo profilo Facebook il primo cittadino: "Ieri e' stata recapitata in Comune una busta indirizzata a me contente un proiettile.

Non si sa chi sia il mittente ne' quali siano le motivazioni. So pero' molto bene che questi tentativi di intimidazione non sortiscono alcun effetto e, anzi, spronano a continuare a svolgere il mio ruolo di sindaca con la massima determinazione".

(ITALPRESS)