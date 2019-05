Tiziano Ferro, nuovo singolo buona (cattiva) sorte con Timbaland

Esce il 31 maggio Buona (Cattiva) Sorte, il primo singolo ad anticipare il nuovo album di Tiziano Ferro, Accetto Miracoli, atteso il 22 novembre 2019 su etichetta Virgin Records (Universal Music).

In Buona (Cattiva) Sorte la voce e la melodia di Tiziano si fondono con gli interventi vocali e l'inconfondibile stile di Timbaland. Il brano rappresenta la perfetta unione tra la scrittura di Ferro e il beat del producer americano, e' una hit soulful che non ha confini geografici ne' di genere. "Buona (Cattiva) Sorte rappresenta per me la rinascita - commenta Ferro - E' una canzone che parla al futuro, senza chiudere le porte a cio' che e' stato. E' solo un assaggio di quello che sara' un disco che marca l'inizio di una nuova epoca per me. Un album fresco, onesto, energico, figlio dell'esigenza di consegnarmi ad esperienze nuove".

