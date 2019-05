I finanzieri del Comando provinciale di Salerno stanno eseguendo un'ordinanza cautelare applicativa della custodia in carcere nei confronti di 14 indagati, tra cui due giudici tributari, a cui risulta contestato, in concorso e a vario titolo, il reato di corruzione in atti giudiziari.

Il provvedimento e' stato emesso dal gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della locale Procura.

