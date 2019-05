Pirelli celebra 25 anni Power is Nothing Without Control

"Power is nothing without control" e' lo slogan che da 25 anni esatti accompagna il brand Pirelli in tutto il mondo. E' al suo famoso pay off che la societa' dedica quindi l'Annual Report 2018, celebrandone l'anniversario con i racconti di tre scrittori internazionali, un video e una serie di immagini fotografiche che propongono alcune delle sue tante possibili interpretazioni.

La fortunata campagna di lancio di 'Power is nothing without control' ritraeva Carl Lewis, fotografato da Annie Leibovitz nella classica posizione del velocista ai blocchi di partenza, mentre calzava scarpette rosse con tacchi a spillo poi divenute leggendarie. La foto, scattata in Texas nel 1994 e divenuta un'icona della creativita' pubblicitaria, trasmette un messaggio che e' stato in grado di resistere agli anni perche' ancorato alla dimensione del prodotto, il pneumatico, e al tempo stesso capace di sfuggere ai confini della materialita': in auto, come nella vita, "la potenza e' nulla senza il controllo". Una riflessione senza tempo, che non si esaurisce perche' lascia alle donne e agli uomini di ogni epoca la ricerca di un punto d'equilibrio tra due dimensioni apparentemente contrastanti.

Un esercizio di sintesi che fanno anche i tre autori coinvolti nel progetto Annual Report 2018 di Pirelli - Adam Greenfield, Lisa Halliday e J.R. Moehringer - e che propongono una personale rappresentazione della potenza e del controllo all'interno di mondi appartenenti anche a Pirelli: la tecnologia, lo sport e la cultura.

