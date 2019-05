Mattarella: serve sforzo collettivo rilancio fiducia e investimenti

Le elezioni europee sono "un'opportunita' che ci rammenta la nostra appartenenza a una casa comune, cui dobbiamo contribuire con impegno per dare nuovo slancio a un modello basato su diritti, liberta', responsabilita' e solidarieta', al fine di superare insieme le criticita'.

In un contesto globale caratterizzato da rischi, tensioni e incertezza, appare sempre piu' evidente il ruolo propulsivo dell'apertura del commercio, della libera circolazione e del mercato unico per l'iniziativa d'impresa, gli investimenti e la crescita". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente di R.E TE. Imprese Italia, Giorgio Merletti. "Allo stesso tempo, l'accentuarsi dei divari e le difficolta' di molti cittadini europei richiedono un rafforzamento della dimensione sociale e strumenti per uno sviluppo piu' equilibrato, inclusivo e sostenibile", aggiunge Mattarella.

"In una fase di congiuntura economica debole, anche sul fronte della domanda interna, e' necessario uno sforzo collettivo con misure appropriate per rilanciare la fiducia di famiglie e imprese, gli investimenti, l'innovazione, i finanziamenti all'economia reale e l'occupazione. Il ruolo dei corpi intermedi e dell'associazionismo, indispensabile per rappresentare le piccole e medie imprese e l'artigianato, base del nostro tessuto economico e sociale, puo' contribuire a una visione di ampio respiro su come cambiare in meglio l'Italia, l'Europa e il nostro futuro - conclude il capo dello Stato -. Con questo spirito formulo a tutti i miei piu' cordiali auguri di buon lavoro".

