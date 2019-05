Energia: Gse, nel 2018 cresce produzione da Fonti rinnovabili

Ogni 10 kWh prodotti in Italia, piu' di tre sono green. E' quanto emerge dal Rapporto Attivita' 2018 del GSE, presentato a Roma. Dopo aver superato gli obiettivi europei al 2020 in materia di consumi energetici coperti da fonti rinnovabili, l'Italia ha raggiunto nel 2018 il 18,1% del fabbisogno energetico totale da rinnovabili e il 34,4% di consumi di energia elettrica coperti da impianti di produzione a fonti rinnovabili.

Inoltre, le attivita' portate avanti dal Gestore dei Servizi Energetici hanno consentito nel 2018 di risparmiare 45 milioni di tonnellate di CO2 e quasi 117 milioni di barili equivalenti di petrolio e attivare investimenti nel settore green per circa 2,6 miliardi. Nello scorso anno, i 54,4 GW (1 GW in piu' rispetto al 2017) di potenza istallata, per oltre 800.000 impianti, hanno generato 114,7 TWh di energia elettrica, incrementando cosi' la produzione da fonti rinnovabili in Italia di 11 TWh rispetto al 2017, principalmente grazie all'idroelettrico.

I costi sostenuti dal GSE per l'incentivazione e il ritiro dell'energia elettrica sono stati di 13,4 miliardi, in calo rispetto ai 14,2 miliardi del 2017, per via del termine del periodo incentivante di impianti ex-CV (certificati verdi) e CIP6, oltre che per una minor produzione fotovoltaica.

