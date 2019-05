I morti non muoiono, horror con poesia di Jarmush apre Cannes

Una Spoon River alla fine del mondo e' il dono d'apertura che Jim Jarmush fa al 72 Festival di Cannes: "I morti non muoiono" si e' offerto alla soire'e d'ouverture della kermesse spalmando sulla Croisette un clima stranamente soft, da commedia umana malinconica e dolente, un puro zombie movie che tinge di venature liricamente surreali l'iconografia classica dei morti viventi alla George Romero.

E' una sorta di riscrittura horror di una mitologia americana incarnata nell'epitaffio stralunato degli avi dimenticati, resuscitati da Jarmush come testimoni della non vita alla quale siamo ormai tutti condannati. L'impianto e' prettamente di genere: una cittadina di provincia, la varia umanita' che ruota attorno al bar, alla stazione di servizio, allo spaccio, alla centrale di polizia... In tv si parla dello spostamento dell'asse terrestre causato da una sconsiderata operazione di fracking sui ghiacciai polari e infatti il sole non tramonta piu', la luna emana strani bagliori, il tempo s'e' fermato e, nel cimitero, la terra che ricopre le tombe si smuove, sputando tra i viventi i corpi ritornanti dei morti.

Che brancolano affamati e divorano i vivi. I primi due zombi sono Iggy Pop e Sara Driver, poi altri ne arrivano, di ogni foggia eta' ed estrazione, lasciando interdetti il capo della locale polizia Bill Murray e il suo vice Adam Driver, che poco possono fare se non guardarsi attorno stupiti e ripetere che c'e' qualcosa di strano.... Jarmush illustra la classica materia narrativa horror come fosse un racconto di fiabe raccontato con ironia, dando forma alle paure come fossero sogni sospesi sul loro significato. Insomma il suo solito universo distratto e indolente, calato in una scena horror classica...

(ITALPRESS)