Ragusa, doppio appuntamento alla libreria Flaccavento

Due appuntamenti in programma alla libreria “Flaccavento” d Ragusa. Il primo è giovedì 15 maggio alle ore 18.00 per la presentazione dell’ultimo libro della scrittrice Marinella Fiume ““Le ammagatrici"” A&B editore. Dialoga con l’autrice, Giovannella Galliano. Durante la presentazione saranno letti alcuni brani da Luana Pluchino.

Il secondo appuntamento è in programma venerdì 17 maggio sempre alle ore 18.00. L’evento è realizzato in collaborazione con: La Casa delle Donne - sezione di Ragusa, Cif Ragusa, Ammi Ragusa, Soroptimist Ragusa, Consulta femminile Ragusa. Undici racconti, dall’Autrice di “Sicilia esoterica” e La bolgia delle eretiche”. Incontri surreali e folgoranti con sirene e dee greche, sibille e grandi madri, medichesse ebree, trovatrici di tesori e streghe erboriste, schiave di corsari e castellane, assaggiatrici di raffinate pietanze, dive hollywoodiane e viaggiatrici straniere, accomunate da un rapporto esclusivo e magico con la Luna e tutte, reali e fantastiche o letterarie, trasfigurate da una penna ammaliatrice in ritratti indimenticabili.

Il libro conduce in un tour visionario, guidato da arcane incantatrici di Sicilia: dal Museo di Morgantina ad Aidone, alla casa di Lucio Dalla, alle falde dell’Etna, a Catania, Scicli, Noto, Acireale, Taormina. Ogni singola storia è ispirata a delle amiche della scrittrice che per carattere, professione o similitudine di un vissuto diventano eroine e voce fuori dal coro capace di unire letteratura e vita. per ammagare anche tra le pagine di un libro.