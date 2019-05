Due incidente stradali a Modica: coinvolti giovani scooteristi

Due incidenti stradali stamattina a Modica, in entrambi coinvolti giovani scooteristi. Il primo è avvenuto in Via Fontana, dove si sono scontrati un motociclo condotto da un 15enne modicano il quale, per cause in corso di accertamento, si è scontrato, in curva, con una moto ape.

Entrambi i mezzi circolavano in direzione centro. Il ragazzo è stato trasportato al Pronto Soccorso, dove è stato giudicato guaribile in dieci giorni. L’altro incidente stradale si è registrato in Via Risorgimento, al Quartiere Sorda (nella foto). Coinvolti una Fiat 600 condotta da una pozzallese e un ciclomotore MBk, alla cui guida era una minorenne di Modica che stava effettuando il sorpasso di un veicolo fermo per dare la precedenza. La minore è stata soccorsa e trasporta in ospedale. Ne avrà per una settimana.