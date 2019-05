Elezioni del Libero Consorzio comunale di Ragusa: il 30 giugno

Nominata la commissione elettorale per le elezioni del presidente e dei consiglieri del Libero Consorzio Comunale di Ragusa in programma il prossimo 30 giugno 2019.

Il decreto dell’assessore regionale alle Autonomie Locali Bernadette Grasso individua i componenti dell’Ufficio elettorale ch’è composto dal segretario generale del comune di Vittoria Valentino Pepe nella qualità di presidente nonché dai segretari generali di Santa Croce Camerina e Modica Nadia Gruttadauria e Giampiero Bella quali componenti. Le funzioni di segretario verranno invece espletate dal dirigente del comune di Vittoria, Alessandro Basile. L’ufficio elettorale si insedierà nei prossimi giorni nella sede dell’ex Provincia e sarà supportato dall’ufficio di staff della segreteria generale.

La nomina della Commissione Elettorale è uno degli adempimenti per procedere all’elezione del nuovo presidente del Libero Consorzio Comunale e dei 12 consiglieri provinciali. Si vota solo nella giornata di domenica 30 giugno 2019 e gli aventi diritto al voto in provincia di Ragusa sono 161, ovvero i sindaci e i consiglieri comunali degli undici comuni della Provincia di Ragusa. Vittoria non va alvoto perché attualmente è retta da una Commissione straordinaria in quanto il Comune è stato sciolto per mafia lo scorso 31 luglio.