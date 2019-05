Tennis Trophy Kinder+sport: novità Roma, Mmontecarlo e Weelchair

La cornice degli Internazionali di Roma ha fatto da sfondo alla presentazione della 14esima edizione del Tennis Trophy Fit Kinder + Sport, il torneo dedicato ai ragazzi dai 9 ai 16 anni, che adesso entra nella sua fase piu' significativa.

Il circuito, che si articola fra 127 tornei in 18 regioni d'Italia, si chiudera' con il Master Finale di Roma, in programma dal 20 al 29 agosto al circolo tennis Due Ponti, al tennis Club Kipling e all'Accademia Play Pisana, di cui Max Giusti, presentatore e consigliere federale, e' socio. "E' una delle prime occasioni in cui le famiglie dei ragazzi si avvicinano al mondo del tennis. Il nostro circolo, per il tempo necessario, sara' esclusivamente a disposizione dei ragazzi del Tennis Trophy. Un piccolo Foro Italico. Questo dimostra che non bisogna piu' percepire il tennis come uno sport elitario, ma come uno dei piu' democratici fra quello che si possono praticare".

Al Master romano potranno prendere parte i vincitori e i finalisti delle tappe del circuito, oltre ai semifinalisti delle 14 tappe speciali. Dopodiche', i vincitori delle categorie 9-12 anni conquisteranno il loro pass per il Master Internazionale, che quest'anno si terra' dal 17 al 20 ottobre presso il Country Club Montecarlo. "Credo che questo torneo sia l'esemplificazione di come si possa lavorare sui giovani con una formula presente in oltre dieci paesi europei" ha detto Massimo Castiglia, responsabile sponsorizzazioni di Ferrero Italia. Rita Grande, ex tennista ed ideatrice del Tennis Trophy, ha invece sottolineato "il debutto per la prima edizione del circuito Junior Wheelchair Tennis Trophy Fit Kinder+Sport, riservato ai nati dal 2003 al 2010 e caratterizzato da 4 stage-torneo".

Chiudera' la manifestazione itinerante il Master Finale di Roma all'Accademia di Max Giusti Play Pisana, dal 28 al 29 agosto, al quale parteciperanno i vincitori e i finalisti delle 4 tappe.

