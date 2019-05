Serie A. Inter torna al terzo posto, Chievo battuto 2-0

L'Inter batte il Chievo 2-0 e torna al terzo posto in classifica a quota 66 punti, uno in piu' dell'Atalanta e a +4 da Milan e Roma. Dopo tre pareggi consecutivi in campionato nelle ultime tre partite, la formazione di Luciano Spalletti ritrova il successo e blinda la qualificazione in Champions League a due giornate dalla fine del girone di ritorno e in vista della complicata trasferta di Napoli.

Nella gara di chiusura della trentaseiesima giornata di Serie A, l'Inter conferma il trend positivo nei posticipi del lunedi' e trova il terzo successo consecutivo in un monday night. Dopo l'Empoli, il Chievo e' la formazione che ha incassato piu' reti in trasferta e al 39' il trend si conferma: Politano raccoglie una palla vagante al limite dell'area e batte Semper sul primo palo con un mancino che vale l'1-0 nerazzurro. La strada del Chievo si complica ulteriormente al 76' con l'espulsione per doppia ammonizione di Rigoni e neanche l'ingresso in campo accompagnato dall'ovazione di San Siro di Pellissier riesce a cambiare il verdetto.

E all'85' Perisic riesce finalmente ad andare in gol: Cedric colpisce il palo da posizione defilata, sulla ribattuta il croato batte Semper con un rigore in movimento per il definitivo 2-0 che avvicina la qualificazione alla prossima Champions League.

